La sorprendente imagen de Rosanna Zanetti en su noveno mes de embarazo: ''Si algo se cae, deja de existir para mí''

Rosanna Zanetti está a punto de recibir a su segundo hijo en común junto a su marido, David Bisbal. El matrimonio, que dio la bienvenida al pequeño Matteo el pasado año, está esperando la llegada de una niña, de la que todavía se desconoce el nombre. A lo largo de todos estos meses, la modelo venezolana ha ido compartiendo en redes la evolución de su embarazo y cómo no iba a ser de otra manera, también ha querido hacerlo en esta última etapa.

A poco tiempo de cumplir los nueve meses, la actriz ha querido contar cómo está siendo esta recta final. ''Así vamos, casi 9 meses. Hinchada, ciertos zapatos o anillos no me quedan, durmiendo buenísimo'', ha comenzado escribiendo con cierto tono irónico. Además, ha confesado que ''si algo se cae al piso, deja de existir para mí. ¿Agacharse? ¿Qué es eso? A estas alturas ya no estoy tan ágil, pero es la última etapa''.

El post incluye tanto un vídeo como una fotografía donde se ve su impactante barriguita de embarazada, y con éste deja constancia de que su niña no tardará mucho en llegar. ¡Dale al play para verlo!

