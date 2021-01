Rosanna Zanetti muestra sin filtros las estrías que tiene tras sus dos embarazos: ''No existe una crema milagrosa''

Rosanna Zanetti, el pasado mes de octubre, dio a luz a su segunda hija, Bianca. Desde que nació la pequeña, la mujer de David Bisbal ha compartido varias imágenes de su pequeña. Y esta vez, la actriz se ha querido sincerar con sus seguidores y por ello el pasado martes respondió a las dudas que tenían.

"¿Cómo fueron los partos?", fue una de las preguntas que contestó. "En mi primer parto no sentí dolor, no se sí tengo una tolerancia al dolor muy alta", aseguró la modelo. "He estado dos horas, luego paseé al paritorio, ocho minutos de paritorio y Matteo había nacido", añadió a la pregunta.

La venezolana ha confesado que el embarazo de su hija Bianca le fue mucho mejor que el de su hijo, ya que con él tuvo una amenaza de aborto lo que le supuso estar en reposo absoluto durante unas semanas. Por lo que le llevó a no poder disfrutar tanto como le hubiese gustado, pero asegura que con su hija ha sido completamente diferente.

Otra de las preguntas que le respondió fue sobre si le habían quedado estrías después del embarazo. "Tengo algunas estrías en la parte de arriba del ombligo que me salieron con Matteo y con la barriga de Bianca se intensificaron un poco", confesaba mientras le enseñaba a sus seguidores las marcas que le han quedando. Incluso ha hecho referencia a que su madre con el embarazo de ella no le salió ninguna y llegó a engordar 20 kg, mientras que a ella que solo ha engordado entre 12 o 14 kg, sí le han salido en ambos embarazos.

Sin embargo, al ser preguntada por las molestias de espalda que puede ocasionar el embarazo, Rosanna ha asegurado que ella en ninguno de los dos ha sentido molestias y que en el caso de que las sintiera era a consecuencia de una mala postura.

