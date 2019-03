Rosanna Zanetti por fin habla de la cobra de David Bisbal a Chenoa

Después de la cobra de David Bisbal a Chenoa cuando cantaron juntos el tema de ‘Escondidos’ durante el concierto de ‘OT: El Reencuentro’ en el Palau Sant Jordi de Barcelona, todo el mundo opinó al respecto: desde los propios protagonistas hasta el resto de compañeros de la Academia, así como numerosos rostros conocidos y hasta políticos.

Pero lo cierto es que si todavía quedaba alguien por opinar al respecto era la novia del almeriense, la venezolana Rosanna Zanetti. Al día siguiente del show, Bisbal se encargó de dejar bien clarito a través de una foto junto a su chica en Instagram, acompañada por un comentario sobre que ella era su felicidad. Después les hemos visto juntos disfrutando del turismo español, y hasta ella le ha dedicado amorosas palabras en sus redes sociales.

Pero Rosanna todavía no había dicho ni mu de la cobra, hasta ahora. Y es que tal y como recoge la web de la revista Hola, la actriz y modelo ha explicado: “Siempre van a decir algo, pero uno no puede enfadarse por cualquier cosa que dicen”. Respecto a lo que le ha comentado su chico sobre el no beso, ha dicho: “Siempre van a malinterpretar, pero David está muy bien”.

Zanetti asegura que ha coincidido ya como unas tres veces con Chenoa: “Es muy simpática, encantadora”, confiesa. Muestra de ello es la imagen que tras el mítico concierto publicó la actual novia de Bisbal junto a la que un día fuera pareja de su chico.