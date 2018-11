Rosanna Zanetti responde así a Elena Tablada tras su polémica entrevista

Rosanna Zanetti ha respondido con un contundente mensaje en Instagram a Elena Tablada tras su polémica entrevista en Hola, donde daba todos los detalles de su mala relación con David Bisbal.

La venezolana ha querido dejar clara cuál es su posición al respecto con un mensaje en el que se puede leer: “Quien se dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás”, comienza.

Y a partir de ahí suelta frases como: “Las mentes ocupadas, las almas limpias, los corazones satisfechos y la gente FELIZ no tienen tiempo ni interés en juzgar ni hablar de los demás”, a lo que siguen palabras como: “El que es feliz se le nota, no critica, no envidia, no busca conflictos ni atención”.

Y es que Tablada decidió romper su silencio a base de una exclusiva en la que declaró que no reconocía al David de ahora y en la que aseguraba: “Estos 14 años he estado callada y he sido yo la que he permitido que se diga todo lo que se dice de mí, que se haya creado un personaje que no tiene nada que ver conmigo, que me insulten en mis redes sociales”.