Rosanna Zanetti desvela los primeros detalles de su boda con David Bisbal

Hace unos días David Bisbal y su novia, Rosanna Zanetti, nos sorprendían con la gran noticia de su compromiso. Fue a través de las redes sociales como ambos quisieron anunciar su boda en una preciosa foto donde ella presumía de anillo y decía: "Esta y mil vidas más te diría que Sí!!! ❤"️.

Ahora la venezolana ha estado en el desfile del modisto Andrés Sardá en la MBFWM donde ha hablado con los medios sobre su reciente compromiso: "aún no hemos empezado a planificar nada. He leído muchas cosas por ahí pero no sé de dónde sacan esa información", explicaba. Para después apuntar: "Estamos disfrutando del momento, de estar comprometidos pero no tenemos fecha ni lugar".

La modelo coincidió este mes en un evento con la diseñadora Victoria Beckham en España por lo que su nombre está sonando como una posible candidata para que diseñe su vestido de novia, a lo que ella ha dicho: "No podría descartarlo, por favor. Es un icono de la moda pero hay muchas propuestas muy bonitas y vamos a ver con qué me identifico para ese día".