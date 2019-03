Rosanna Zanetti comparte una foto del día que formalizó legalmente su relación con David Bisbal

¿SERÍA ESTE EL LOOK QUE ELIGIÓ LA VENEZOLANA PARA SU PARTICULAR ‘BODA’?

David Bisbal y Rosanna Zanetti han formalizado legalmente su relación. Fue este nartes hacia las diez y media de la mañana cuando la pareja llegó al ayuntamiento de Ajalvir, al noroeste de Madrid, para firmar los documentos que les convertían en pareja de hecho. El almeriense no se pronunció al respecto durante su presentación como nuevo embajador de Unicef España, pero la venezolana sí que publicó una foto en sus redes sociales de ese día. ¿Sería este el look con el que celebró su particular ‘sí, quiero’ con el cantante?