Rosanna Zanetti carga contra Elena Tablada tras sus polémicas declaraciones

Rosanna Zanetti ha cargado contra Elena Tablada tras sus polémicas declaraciones en un programa de televisión, donde dejó claro que en estos momentos su relación con David Bisbal no es nada buena. Y es que la diseñadora confesó que a raíz de la foto de la venezolana con la hija que tiene en común con el almeriense, todo se ha complicado: “Yo nunca había tenido una relación así con el padre de mi hija”.

Al parecer toda esta situación se ha vuelto insostenible y solo se comunican a través de burofax. Ante las palabras de Tablada, Bisbal no dudó en hacer llegar su versión a través del periodista Aurelio Manzano, que se encontraba en el mismo programa: “Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija. Es incierto que tengamos una mala relación por Rosanna, ella siempre se ha mantenido al margen y ha sido generosa con ella”.

Es más, añadió: “La relación es mala por la personalidad de Elena y su educación, por la forma en la que ella se maneja en ciertos aspectos. Si Elena quiere ganar dinero por el tema de su boda, que lo haga de otra manera y no haciendo daño a otras personas”.

Más tarde era Rosanna la que echaba leña al fuego con una publicación a través de Instagram en la que lanzaba el siguiente mensaje: “A menudo veo cómo las mentiras son fáciles de lanzar y peor aún, de extenderse. Lo fácil que es para algunos tratar de lesionar la dignidad de las personas a base de injurias, sin pestañear siquiera. El tiempo me ha demostrado que las mentiras son herramientas de quien no tiene la razón, y que quien de otros habla mal, a sí mismo se condena, ya que la mentira se pone en contra de quién la inventa. Hay una cosa más temible que la calumnia: LA VERDAD, porque la mentira dura hasta que la verdad florece”.