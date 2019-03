Rosa López ha sido la última en opinar sobre la supuesta cobra que le hizo David Bisbal a Chenoa

Rosa López, que fue la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, ha sido la última que ha hablado sobre el reencuentro con sus compañeros, el concierto y la supuesta cobra o 'no beso' que David Bisbal y Chenoa protagonizaron en el escenario del Palau Sant Jordi, mientras cantaban 'Escondidos'.

Aunque no ha querido entrometerse, Rosa ha querido echar un cable a los que fueron sus compañeros en la Academia: "No opino, porque me parece tan bonito que dos artistazos, que son profesionales, te estén regalando un momentazo así… Y que la gente se ponga a… Bueno, es gracioso también", dijo con respecto a la cobra.

Chenoa y Bisbal en OT El Reencuentro | EFE

"Está bien que la gente se ría y se lo pase bien, y ya está", dijo la de Granada a su llegada a Barcelona, hasta donde viajó para grabar el programa 'Tu cara me suena', donde está concursando y donde "regala muchos momentos divertidos e inolvidables", según cuentan quienes la conocen.

Y es que López se ha vuelto a mostrar igual de cercana a los fans que siempre, asegurando que entiende que este reencuentro suscite una gran cantidad de comentarios de todo tipo (buenos o malos) y por eso ha agradecido a los seguidores tanto cariño y apoyo después de tanto tiempo. "Ha sido una pasada", confesó.