Rosa López revela su gran secreto tras ganar Operación Triunfo

Rosa López ha visitado de nuevo la Academia y el plató de Operación Triunfo para dar su apoyo a los concursantes de la nueva edición. La granadina ha recordado su paso por el programa que tantas alegrías le sigue trayendo años después, pero ha revelado un secreto que se tenía muy buen guardado.

Y es que durante su paso por el programa presentado por Javier Cárdenas, la cantante ha asegurado que el cheque del premio que recibió tras ser la ganadora de OT1 valorado en 15 millones de pesetas se perdió, algo que ha dejado atónito a todo el mundo.

Sin querer esclarecer mucho este trágico suceso, Rosa confesó: “Estaba en Babia y perdí un cheque bastante grande, parecía de broma, pero… da igual”. Y continuó: “De mi economía no me enteré hasta seis años después, no estuve pendiente de nada, ni siquiera pensaba… Ante el desconocimiento no te importa porque no sabes. Hasta que un día me paro y el cheque se perdió o algo así”.

Ante la sorprendente declaración, Cárdenas le insistió sobre lo sucedido: “Seis años después empecé a preocuparme porque, aunque se disfruta mucho la profesión, muchos momentos no podía salir a la calle y me pregunté cuál sería el beneficio. Pregunté a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que a mi padre le engañaron”, contó Rosa. Ante la pregunta de quién fue, ella respondió: “No sé quién fue… nadie, porque eso ya es pasado. Alguien se quedó con el dinero, no sé quién”.