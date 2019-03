Rosa López revela en el especial de 'OT. El reencuentro' de quién se enamoró en la academia

El amor fue un motor fundamental dentro de la academia de 'Operación Triunfo 1', y es que durante el programa surgieron varias relaciones como la de Chenoa y Bisbal o la recientemente reconocida como la de Àlex y Verónica, o incluso el idilio que Juan vivió con algún profesor del concurso.

Ahora, tras la emisión del segundo especial de 'OT. El reencuentro' Rosa López ha revelado que ella también se enamoró durante su paso por 'OT' pero mientras que todo el mundo pensaba que era de Manu Tenorio 15 años después la granadina ha confesado que realmente era su profesor Manu Guix.

"En un momento se me escuchó Manu y la gente pensó que era Manu Tenorio, pues no. Yo me estaba enamorando de Manu Guix", declaraba Rosa. "A mí Manu me llenaba tanto cuando tocada el piano... el día que canté 'Something' en una de las galas no me lo podía creer. ¡Manu tocándome el piano a mí!". "Esa boca que tenía, supersensual... cómo cantaba ese niño, cómo canta Manu Guix...", añadía.