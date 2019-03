Rosa López preocupa a sus seguidores tras sus últimas publicaciones en Instagram

LA CANTANTE PARECE ESTAR BAJA DE ÁNIMOS

Rosa López parece no estar pasando por su mejor momento. Aunque recientemente la vimos triunfar en ‘Tu cara me suena’, quedando en segundo puesto, lo cierto es que en sus publicaciones en Instagram parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. Últimamente no para de compartir fotos y vídeos de hace unos años, cuando estaba más en forma, según sus propias palabras. ¡Ánimo Rosa!