Rosa López confesaba durante este confinamiento a la revista Semana que creía haber encontrado al amor de su vida. La cantante así lo ha vuelto a reafirmar en 'El Hormiguero' durante su entrevista con Pablo Motos, donde ha querido revelar más detalles sobre cómo se fraguó esta relación.

Y es que la historia no comenzó durante la cuarentena como muchos creían… ¡Dale arriba al play para verlo! Y aunque están pasando estas semanas separados, asegura que es la primera persona en la que piensa cuando se despierta por las mañanas.

Además ha revelado que el amor la inspira mucho a la hora de tocar y componer canciones: "A día de hoy las letras son un poco tontinas y además casi todas es un estribillo pegadizo y no saben ni de qué hablan, una cosa rarísima. El amor ya no es tan cursi. Está en el aire pero está más dentro de nosotros que en una canción, pero bueno. A mí me cuesta. Muchas veces tengo que quitarme la cursilería porque eso no vende", bromea la artista.

