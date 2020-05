Rosa López no puede estar más feliz: la cantante ha encontrado el amor durante la cuarentena. "He conocido a una persona, quien me iba a decir que esta situación me traería esto", ha revelado la artista en un directo con la revista Semana.

Tan ilusionada está que no ha dudado en confesar: "Estoy súper feliz, ojalá vaya todo genial. Yo creo que es el amor de mi vida, con eso te lo digo todo. No ha hecho falta el ramo de Chenoa".

De su actual pareja ha dicho: "Es un hombre normal, buena persona y maravilloso", y desde luego no esperaba encontrarlo en el momento que estamos viviendo ahora, pero tan enamorada está que no ha dudado en compartirlo: "Jamás en mi vida hubiera hablado de nada personal referido a mí misma si no hubiera habido tan buena energía".

Seguro que te interesa...

La petición de Rosa López a Chenoa para su boda con Miguel Sánchez Encinas