Rosa López estalla en redes sociales: "Nadie puede venir a juzgar mi vida, ni yo la de nadie"

LA CANTANTE HACE UNA POLÉMICA DECLARACIÓN EN SU INSTAGRAM

Aunque Rosa López parezca todo un remanso de dulzura, a la cantante algo debe de haberle sentando muy mal tras la publicación que ha hecho en su Instagram. A través de un extenso texto, la ex ‘triunfita’ se despacha bien a gusto contra no sabemos quién o quiénes. El caso es que habla del duro camino que le ha tocado recorrer, además de que nadie puede venir a juzgarla, igual que ella no lo hace a la inversa.