Rosa López confiesa: "Tengo un bulto en el pecho"

Rosa López se encuentra en un momento profesional muy bueno tras su paso por 'Tu cara me suena', donde quedó segunda, y con la preparación de su nuevo disco llamado 'Al fin pienso en mí'.

La artista está en plena promoción y por este motivo ha hablado con la revista 'Lecturas' donde ha reconocido el duro momento que está atravesando a nivel de salud: "Tengo un bulto en el pecho y lo tengo hinchado", revela.

"Seguramente no sea nada. Llevo un ritmo de vida en el que no tengo tiempo ni para ir al médico. No quiero alarmar a nadie, pero estoy asustada, la verdad", comentó también a 'LOOK'.

Rosa está constantemente arropada por su familia y sus amigos y está a la espera de los resultados definitivos.