Rosa López acusa a Marta Sánchez de 'robarle' la idea de ponerle letra al himno de España

Rosa López recogió su premio Pata Negra y no dudó en hablar con los medios presentes, donde no se cortó ni un pelo a la hora de decir lo que pensaba sobre el tema de la semana: la letra que Marta Sánchez ha puesto al himno de España.

“Me ha encantado el himno de Marta. La letra que ha compuesto es maravillosa. Lo hace muy humano y no político, me parece maravilloso”, ha confesado. Aunque también ha declarado que ella ya tenía desde hacía mucho la idea en la cabeza: “Yo tenía de hace muchos años la idea de escribirle la letra al himno y de repente veo que este año ya…”, y entre risas bromeaba sobre el hecho de que Marta le había “robao” la idea.

Por otro lado, Rosa también ha hablado sobre David Bustamante y cómo está en estos momentos ante su inminente divorcio de Paula Echevarría: “David tiene que estar bien, porque si no hay malas noticias… Ayer estuve en la discográfica y está preparando cositas, está estupendo”, ha afirmado con cariño sobre su amigo.