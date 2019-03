Romina Belluscio: "El pasado de Guti no me importa"

Romina Belluscio ha contestado en 'Espejo Público' todas y cada una de las preguntas que le han hecho sus compañeros del programa. Y es que después de tantas especulaciones sobre si lo suyo con Guti era tan solo una broma 'tuitera', la colaboradora ha querido callar bocas y dejar claro que lo suyo con el futbolista es amor del verdadero.

Sobre los rumores que apuntaban a que Romina había sido infiel a su anterior pareja con Guti, ha dicho que de eso nada. Que lo suyo con ese chico terminó antes de que empezara con el futbolista.

Ella se deshace en halagos hacia el jugador y le ha definido como sólo ella podría haberlo hecho. "Es increíble. Me siento súper bien con él, me divierto, me rio... Es completamente diferente a la imagen que la gente tiene de él".

Sus compañeros han querido hacer repaso del largo currículum sentimental de la argentina y ha dejado claro que a ella su pasado no le importa. Y es que ella vive el presente y sólo quiere que esto dure todo el tiempo posible...