Romina Belluscio y Guti renuevan el estilismo del pequeño Enzo en Ibiza

LA FAMILIA DISFRUTÓ DE UNA INTENSA JORNADA DE COMPRAS DURANTE SUS DÍAS DE VACACIONES

Fieles a los veranos en Ibiza, Romina Belluscio y Guti no han tardado en acercarse hasta la isla pitiusa para disfrutar de sus primeros días de vacaciones. Y, como no, acompañados del pequeño Enzo, que visita por primera vez el paraíso ibicenco, a sus tan solo seis meses de edad. Un viaje, sin duda, al más puro estilo ‘happy family’ y en el que los tres disfrutan del sol, la playa y, por supuesto, de una intensa jornada de compras para renovar el look de su bebé.