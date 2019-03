Romina Belluscio explica las razones por las que aplaza su boda

Sí, Romina Belluscio ha confirmado que su boda se retrasa. La argentina ha aprovechado el programa en el que colabora, 'Espejo Público', para explicar el porqué del aplazamiento de su enlace con Guti. Fue el periodista Jesús Mariñas el que hace unos días hizo saltar la noticia, asegurando que el novio de la argentina no tenía una buena relación con los padres de ésta, algo que habría hecho que aplazasen la boda.

Ahora, es la propia Romina quien ha dado la versión de por qué no pasará por el altar con el ex madridista este verano. Según la reportera, ha sido todo tan precipitado que su familia no podría viajar en la fecha en la que habían pensado casarse, ya que tendrían que desplazarse desde Argentina y les resulta complicado. “Tengo una familia que tiene que pedir vacaciones… y no llego. Así que hacer una boda en la que no estén ellos, no lo concibo”, comenta Belluscio.

Todo esto ha generado en la reportera y su chico un mal rollo enorme contra Jesús Mariñas… Una batalla que se ha podido vivir en directo, al recibir una llamada del periodista, y en la que ha quedado claro que ambas partes no se entienden; además de que Mariñas no será uno de los invitados a este tan esperado enlace. ¿Cuándo será finalmente la boda?