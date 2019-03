Romina Belluscio desmiente las palabras de Arancha de Benito con esta imagen

El pasado 11 de agosto estalló la guerra entre Arancha de Benito y Guti, el motivo fue una carta abierta que la madrileña compartió en Instagram donde dejaba muy mal parado al padre de sus dos hijos: "Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional. Me parece increíble que no se mueran de ganas de veros nunca, ni necesiten saber de vosotros. Que se ciña a un convenio regulador cuando la profesión se lo permite, que no es cada quince días, es cuando puede", decía Arancha.

Ante este tremendo mensaje, Guti no se quedó callado: "El tiempo pone a todos en su sitio. Quiero estar al margen y solo me importa mi mujer mi mujer, mis tres hijos y mi trabajo.Todo lo demás, está fuera de lo que quiero en mi vida", dijo para un medio de comunicación.

Al cabo de unos días, Arancha confesó que se arrepentía de sus palabras y que ya había pedido perdón a las dos personas que se lo merecían, refiriéndose en todo momento a sus dos hijos, no al exjugador o a Romina Belluscio: "Solamente pedir disculpas, que ya lo he hecho personalmente, a mis dos hijos porque son a los únicos que creo que verdaderamente tengo que pedirles perdón si les ha molestado que expresase mis sentimientos públicamente", decía para 'Espejo Público'.

En medio de todo este drama familiar, la argentina y actual mujer de Guti compartió también un mensaje en redes sociales en forma de indirecta: "Sé selectivo en tus batallas, a veces tener paz es mejor que tener la razón".

Pero cuando parecía que las aguas se habían calmado, la excolaboradora de Antena 3 ha vuelto al ataque. Romina ha compartido en su perfil de Instagram una imagen en la que aparece con su hijo Enzo y el hijo que Guti tiene con la que fueses su exmujer. Los tres aparecen pasándolo bien ,disfrutando de estos último días del verano en medio de todo este lío.

¿Cómo se tomará este gesto Arancha?