Romina Belluscio confirma su amor con Guti en directo

¡Romina Belluscio está enamorada de Guti! Sí, sí. La reportera más impresionante de la pequeña pantalla lo ha reconocido en directo. Romina, que llevaba unos días tonteando con el ex madridista vía Twitter, ha querido dar sus primeras declaraciones al respecto ante la cámara de su programa.

Todos sus compañeros de ‘Espejo Público’ estaban expectantes a la conexión en directo con la modelo, y ella no les ha defraudado. Aunque con algo de timidez, Belluscio le ha dicho a Susanna Griso, tras la 'bendición' de la periodista a esta relación: “Tu visto bueno, Susanna, me vale mucho más porque le conoces…Que me lo des es muy importante, más allá de que seas mi jefa”.

Parece que esta historia va muy en serio y a los dos protagonistas se les ve entregadísimos. Habrá que esperar a que esto se afiance un poco más porque con la mala suerte que tiene últimamente Guti en el amor… Pero esperamos que la argentina ponga un poco de estabilidad en la vida amorosa del madrileño y que por fin siente un poco esas cabecita loca. Pero… ¿qué pensará de todo esto su ex, Noelia López?