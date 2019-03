El romántico dueto de Ana Fernández y Adrián Roma

Desde que Ana Fernández comenzó su relación con Adrián Roma, la actriz ha ido demostrando poco a poco a sus seguidores que además de actriz, el arte del cante también se le da de maravilla y una vez más ha dejado constancia de ello, y no de cualquier manera.

La actriz ha protagonizado un romántico vídeo junto a su novio Adrián Roma, vocalista de 'Marlon', donde cantan al amor.

"Eres lo más bonito que me pasó en el mundo. Volvería otra vez hacia atrás. Eres lo más bonito que me pasó en el mundo. Ya sé que no lo puedo cambiar. Eres lo más bonito que me pasó en el mundo. Sé que no puedo volver atrás. Eres lo más bonito que me pasó en el mundo", son algunas de las bonitas frases que se dedican el uno al otro en una preciosa canción.

Además junto al vídeo, invitan a todos los enamorados a que se etiqueten en la publicación. ¡Una forma perfecta de celebrar San Valentín, viva el amor!