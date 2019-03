Las románticas palabras de Gustavo Dudamel sobre María Valverde

María Valverde y Gustavo Dudamel se dieron el ‘sí, quiero’ en febrero de 2017, cuando no habían cumplido ni un año de relación. Desde entonces la pareja se ha vuelto inseparable, y la actriz acompaña a su marido siempre que puede a sus actuaciones a lo largo y ancho del mundo.

La pareja se encuentra en Madrid ahora con motivo de la próxima actuación del director de orquesta, que estará al frente de la Filarmónica de Viena en el Teatro Real el próximo 13 de enero. Durante la presentación del evento, Dudamel ha confesado: “Estoy enamoradísimo de María. Estamos muy felices, yo estoy orgullosísimo de ella, es una gran artista y nos compenetramos muy bien y la adoro, la amo. ¿Qué más puedo decir?”. Además, asegura que no le importa en absoluto que aquí sea conocida como 'el marido de'.

Además, asegura: “Le encanta la música, nos encanta la música. Ella me ha enseñado mucha música. Hay muchas cosas que yo no conozco, aparte de Müller y de Beethoven, me gusta mucho Pink Floyd, Led Zeppelin o Cold Play”. Pero María también le ha descubierto más música: “Hay mucha música acústica que no yo no conocía y ahora la escucho muchísimo. Antes escuchaba muchísimo Beethoven, Mozart y lo mezclo”.