La romántica pedida de matrimonio del humorista Goyo Jiménez a su novia Paloma durante su función teatral

Si para muchos ayer fue un día muy especial ya que se celebraba San Valentín, para el humorista Goyo Jiménez y su novia Paloma lo fue mucho más.

Y es que el artista estaba en medio de su función teatral cuando paralizó su show para poner un vídeo con fotos de la pareja al ritmo de la canción de Joaquín Sabina ‘Y morirme contigo si me matas’. Momento que aprovechó para hacer subir a su chica al escenario: “Cuando la véais, diréis ‘cómo para no quererla’. Simplemente quería agradecerte que me soportes”.

El público arrancó en aplausos, pero antes de que Paloma volviera a su sitio, Goyo le hizo una proposición matrimonial hincando la rodilla: “Una cosa más… ¿Quieres casarte conmigo?”, a lo que ella contestó: “Por supuesto”.

Un emocionante momento para el que Paloma no tenía palabras, aunque sí que ha querido dejar constancia de la romántica pedida a través de su Facebook, donde ha publicado el vídeo del momentazo: “Y así fue como la noche de ayer se convirtió en la más emocionante de mi vida. Te quiero Goyo. Eres maravilloso”.