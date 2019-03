La romántica imagen de Sofía Suescun y Alejandro Albalá en la nieve

Sofía Suescun y Alejandro Albalá están viviendo una auténtica historia de amor desde que decidieron comenzar su relación y es que parece que, por fin, ambos han encontrado la felicidad.

La que fuera la ganadora de 'Gran Hermano 16' y el ex marido de Chabelita Pantoja ya se han dejado ver juntos públicamente, pero no solo eso, sino que la pareja ya no duda en compartir su amor en la red.

Su Instagram se ha llenado de corazones después de que la pareja haya publicado una instantánea agarrados de la mano y disfrutando de la nieve. Una imagen con la que han dejado claro que las cosas en su vida están yendo mejor que nunca y no hay nada que vaya a estropear tanta alegría.