La romántica felicitación de Marta Hazas a su marido Javier Veiga

Marta Hazas y Javier Veiga protagonizaron el pasado 1 de octubre de 2016 una de las bodas más románticas del año tras darse el sí quiero en Santander, pero no solo fue por lo espectacular del evento sino porque la pareja derrocha amor y complicidad por donde pasan.

Y es que, el recién estrenado matrimonio son todo un ejemplo de cómo el amor puede durar igual de intenso que el primer día a lo largo de los años si se cuida y se mantiene. Así, la intérprete ha querido, una vez más, dejar patente lo mucho que ama a Javier con la felicitación que le ha dedicado por su cumpleaños a través de su cuenta de Instagram.

"Feliz cumpleaños @veigajavier ? No sé cómo te da tiempo a cumplir años con la de cosas que haces a la vez. Hoy a celebrarlo con doblete en el teatro #5yaccion y yo a celebrar que regalos de personajes me haces #marisolventosa #maridín #mediolimón ???? pic by @sergiolar10 que siempre retrata momentos mágicos", escribía Marta junto a un preciosa foto donde aparecen los dos en actitud muy cariñosa.

Después, Hazas ha vuelto a subir otra imagen a sus redes sociales pero esta vez degustando la tarta de su cumpleaños que se tomaron en las bambalinas del teatro: "Entre función y función disfrutando de la súper tarta de cumpleaños de @veigajavier La mejor tarta de zanahoria del mundo @murillocafe @elizaarcaya A por la segunda, con la tripota llena y el teatro también".