La romántica felicitación de Dulceida a su mujer por su primer aniversario de boda

El pasado 10 de septiembre de 2016 Dulceida y su pareja, Alba Paul, se daban el sí quiero en una preciosa e íntima boda en Barcelona. Ahora, el matrimonio acaba de celebrar su primer año de casadas y Dulceida le ha dedicado a Alba unas bellas palabras con las que expresa todo su amor hacia ella.

"Recuerdo el día en el que tu sonrisa me hizo cosquillas por primera vez, los primeros besos, los primeros abrazos, nuestra primera vez, mi mejor primera vez", empieza diciendo la bloguera.

"Hoy hace un año que celebramos nuestro amor, uno de los más grandes que he conocido y por suerte vivo cada día. Hoy hace un año que nos dijimos "Sí quiero" y viví el día más feliz de mi vida y sé que junto a ti, la felicidad no tiene límites y viviré muchos más días así. Eres la mujer más bella que jamás he conocido, por dentro y por fuera. Te adoro, te quiero y por encima de todo: TE AMO. Always and forever, bebe", abre así su corazón la catalana junto a un vídeo donde ambas están en el altar durante la ceremonia.

Por su parte, Alba Paul, también ha felicitado a su mujer con otra romántica felicitación: "Hoy hace 365 días desde que nos casamos... ☺️ y volvería atrás cada uno de esos días para volver al más feliz de mi vida", escribe a la vez que comparte un vídeo recordatorio del enlace.

Sin duda, unas palabras con las que ambas expresan lo mucho que se quieren y lo felices que son por haber encontrado al amor de su vida.