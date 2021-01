Rocío Osorno despeja las dudas sobre la custodia de sus hijos y dónde vivirá tras su separación de Coco Robatto

Rocío Osorno y Coco Robatto finalizaban el 2020 con la noticia de que habían puesto fin a su matrimonio tras un año y medios de casados y dos hijos en común. La influencer alegó que las discusiones continuas y la diferente forma de pensar habían hecho mella en su relación, por lo que habían decidido tomar caminos separados.

Ahora la sevillana ha vuelto a sincerarse con sus seguidores y no ha dudado en responder a las personales preguntas que le han lanzado. Así Rocío ha despejado la duda de cómo quedará, por ejemplo, la custodia de sus hijos.

"Estoy segura de que llegaremos a un entendimiento amistoso en el que primen los intereses de los niños, y ellos son tan pequeños que ni se van a dar cuenta", ha confesado Osorno.

Y sobre el que será su hogar ha dicho: "No me mudo, me quedo en mi casa. Tenemos dos casas, una para cada uno. Para nada se me hace la casa grande. He intentado hacer que fuera lo más alegre y acogedora posible y la verdad es que me encanta estar aquí. Además, en casa siempre hay gente. Muchas veces echo de menos el silencio y la tranquilidad".

