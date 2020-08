Rocío Flores cuenta la verdad sobre su comentada discusión con su novio, Manuel Bedmar

Durante la última semana Rocío Flores ha tenido que escuchar a algunos testigos que comentaban la supuesta discusión que la hija de Rocío Carrasco habría tenido en un chiringuito de Málaga con su pareja, Manuel Bedmar y que provocó que la joven se fuese del local según declararon estas fuentes.

La nieta de Rocío Jurado siempre se había mantenido al margen de la esfera pública, pero desde su salto a la fama hace unos meses, los seguidores en sus redes han crecido y los comentarios sobre ella también. Por esto, Rocío se ha visto obligada a hacer unas declaraciones para revelar qué paso realmente entre ella y su pareja en el chiringuito de Málaga del que tanto se ha hablado en estos días.

La joven ha asegurado que todo es falso: "No soy mucho de entrar en estas cosas (…) No hay nada de verdad en esas informaciones", declaraba Rocío. Además reconocía que "me parece un poco feo y patético que haya gente que por salir en televisión se invente este tipo de cosas". Con estas declaraciones la joven pretende zanjar la polémica y seguir tranquila sus vacaciones junto a su pareja.

Según sus palabras, lo que en realidad pasó fue que "fuimos a comer a un restaurante de unos amigos míos y nada, pedimos demasiada comida, éramos dos personas y lo pedimos para llevar lo que sobró. Básicamente porque no somos de tirar la comida, ¿vale?", dando así a entender que de discusión, nada de nada.

