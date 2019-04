La felicitación de Rocío Flores a Antonio David con indirectas a Rocío Carrasco

Rocío Flores ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su padre, Antonio David Flores, por su cumpleaños. Junto a una foto en la que aparece ella de pequeña junto a él y su hermano David, la joven ha escrito: “Felicidades jefe, hoy acabo mi día feliz de compartir tu día contigo y con toda la familia y amigos, no sabes lo feliz que me hace verte sonreír y disfrutar de nosotros. Gracias por ser esa persona que nunca me falla, por haberme enseñado a tener los valores que tengo , por haberme inculcado el respeto, la educación, el sacrificio, la constancia y el trabajar duro por mis sueños, ya que nada te regalan en la vida, gracias por darlo todo por mi y mis hermanos, eres mi mayor regalo, eres mi referente. Así que mil felicidades, ya no solo por ser tu cumpleaños si no por ser como eres, un tesoro…”.

Muchos de sus seguidores han visto en sus palabras algunas indirectas dirigidas a su madre, Rocío Carrasco, con la que no se habla desde hace años. Ambas hacen como que la otra no existe, y esta mala relación no parece que vaya a acabarse nunca.

No es la primera vez que Rocío utiliza las redes sociales para expresar lo mucho que significa para ella su padre. Pero en este caso, frases como “esa persona que nunca me falla” o “gracias por darlo todo por mí y mis hermanos”, parecen mensajes subliminales dirigidos a su progenitora.