Las duras palabras de Rocío Flores contra su madre, Rocío Carrasco

Rocío Flores ha decidido guardar silencio durante estos últimos meses debido a la denuncia por malos tratos que su madre, Rocío Carrasco, puso contra su padre, Antonio David Flores. Una demanda que finalmente ha sido desestimada, por lo que ahora la joven, casi un mes después de que esta resolución, ha decidido pronunciarse al respecto.

"Doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca, ya puedo dormir tranquila sabiendo que dormirás todas las noches con nosotros, necesitaba desconectar y celebrarlo con los míos. @antoniodavidflores enhorabuena por esa batalla ganada, las más frívola y dolorosa", escribe la hija de Rociíto en sus redes. Una clara indirecta contra su progenitora, con la que ni se habla ni vive desde hace años.

Y es que la hija de Rocío Jurado aseguraba que Antonio David había intentado tirarla por la terraza del chalet de Chipiona: “Allí en verano vivían Gloria, José Antonio, Aniceto y Maricarmen (tíos de Rociíto) y saben que no es verdad. En la familia esta querella ha provocado absoluta indignación”, aseguraba Flores sobre unos hechos que se remontaban a 2011.

Sin duda alguna una muy feliz noticia, especialmente para el exguardia civil, que ha pasado por uno de sus momentos más difíciles: "Mucho más tranquilo. Esta querella me hundió. Ha sido un ataque gravísimo a mi dignidad como hombre y como padre. Tenía mucho miedo. Soy el primero que piensa que hay que tener mano dura con este tipo de delitos, no concibo maltratar a nadie y mucho menos a una mujer. No puedo entender que haya alguien que utilice con otros fines un tema tan grave como la violencia de género".