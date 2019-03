Rocío Crusset sólo tiene buenas palabras para Juan Betancourt

Rocío Crusset y Juan Betancourt están cada vez más unidos. Aunque ninguno quiera etiquetar esta relación más allá de una buena amistad, lo cierto es que las cámaras han sido testigo de sus besos y arrumacos por las calles de Madrid.

La modelo asistió al estreno de ‘Lo que de verdad importa’, la nueva película de Paco Arango que promete tocar la fibra sensible. Allí atendió a las preguntas de Europa Press, que no dudó en preguntarle por el modelo cubano: “Tengo 22 años y la vida es maravillosa pero no tengo que estar enamorada y con novio”.Aun así, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero solo tiene buenas palabras para él: “Es muy buen niño, es muy buena persona, no puedo decir nada malo de él”, asegura.

Además, admira el esfuerzo que ha tenido que hacer para llegar hasta donde ha llegado: “Es un chico muy humilde, viene de Cuba y todo lo que ha conseguido lo ha hecho a base de esfuerzo y mucho trabajo. Con eso da muy buenos consejos, alguna lección de vida, y luego es súper simpático y muy guasón, y a quién no le gusta un poquito de guasa”.