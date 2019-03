Rocío Crusset, la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, sale con Jaime Soto, el hijo de Jose Manuel Soto

Love is in the air! Y más que nunca en primavera… La revista Lecturas revela en sus páginas una nueva relación en el panorama celebrity.

Y es que resulta que Rocío Crusset, como se hace llamar la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero, ha iniciado una nueva relación tras romper hace seis meses con Jaime Conde, el hijo del fallecido actor José Conde.

El afortunado es Jaime Soto, el hijo de Jose Manuel Soto y primo de Lourdes Montes, al que Rocío conoce desde niña. Pero según afirman fuentes cercanas, desde la pasada Semana Santa los jóvenes habrían iniciado una relación y se han dejado ver juntos durante la Feria de Abril de Sevilla.

De hecho, ambos compartieron en la misma fecha imágenes en sus redes sociales de un viaje a Londres y, aunque no aparecen juntos, todo apunta a que habría sido una escapada romántica en pareja.