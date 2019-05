Rocío Crusset hace frente a las críticas sobre su nueva relación

Rocío Crusset se ha visto superada por la enorme cantidad de críticas a su nueva relación, y es por ello que la modelo ha echado mano de Instagram para desahogarse.

La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, que hace poco iniciaba una relación con el empresario italiano Maggio Cipriani, no tolera que se la critique por su vida amorosa.

"Me arde por dentro leer cierto tipo de comentarios que vienen de mujeres. Os voy a contar un poquito de qué va la cosa. Tengo 24 años y se conoce a 3 chicos con los que he salido durante un tiempo", comenzaba relatando la joven a través de Instagram Stories. "Sí, estoy CONOCIENDO a alguien de nuevo, estoy ilusionada, estoy feliz. Y si resulta durar poco pues ahí se quedará otra experiencia bonita, y seguiré sola hasta que encuentre a quien A MÍ ME DÉ LA GANA", proseguía la modelo.

Captura 1 Rocío Crusset | Instagram Stories

Crusset quiso reivindicar sobre todo su derecho a salir con quien quiera. "No, no hay un límite de número de chicos. Saldré con el número de chicos que a mí me apetezca, como si no salgo con ninguno, que tampoco pasa nada. Por Dios, que se me ha visto PASEANDO con un chico un AÑO después de mi última relación", explicaba molesta.

Captura 2 Rocío Crusset | Instagram Stories

Sin duda, la modelo ha dejado muy claro el mensaje, donde ha recalcado que cada una es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera sin que nadie tenga derecho a juzgarte por ello.