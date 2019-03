Rocío Crusset consigue que Jaime Soto se traslade a Madrid

Llevan cuatro meses juntos

Rocío Crusset y Jaime Soto ya no tendrán que vivir su amor en la distancia. La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ha convencido a su novio para mudarse a Madrid tan solo cuatro meses después de que diese comienzo su relación. A pesar de todo, los jóvenes todavía no han pensado en vivir juntos, ya que no quieren atarse ni complicar su relación.