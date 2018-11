Rocío Carrasco recibe un gran mazazo en su guerra contra Antonio David Flores

Rocío Carrasco ha perdido la batalla en los juzgados contra su ex, Antonio David Flores. Según cuenta la revista Semana en exclusiva, el magistrado que se ocupa de la macrodemanda que la hija de Rocío Jurado interpuso contra su ex, en la que le acusaba de alzamiento de bienes y de maltratos psicológicos continuados, ha decidido archivar la causa. La Audiencia Provincial de Madrid no ve indicios de delito, tal y como pedía el ex guardia civil, sobre quien incluso pesaba la posibilidad de ingresar en la cárcel.

Se trata de un duro golpe para Rocío, ya que en marzo de 2017 parecía poder ganar la demanda cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Alcobendas encontraba "indicios racionales de criminalidad" en la actitud de Antonio David. Si embargo, la alegría le duró poco tiempo ya que después los tribunales acordaron el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no encontrar que estuviera acreditada la "existencia de un delito de lesiones y maltrato".

Todo cambió este 16 de noviembre, cuando el juez decidía archivar provisionalmente tanto la acusación de maltrato psicológico como la de delito de retención de un menor. Una falta que Carrasco cree que cometió su marido en septiembre de 2016 cuando Antonio no devolvió a su hijo, que por entonces tenía 17 años, tras un permiso.