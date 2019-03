Rocío Flores Carrasco lanza un mensaje a su madre Rociito: "Mi madre se llama Olga"

El pasado lunes la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, Rocío, cumplía 18 años y para celebrarlo hacía público su perfil de Twitter. Aunque sólo tuvo abierta la página durante unas horas, la joven dejó una puerta abierta a sus sentimientos y reflexiones de estos años y a la no relación que tiene con su madre.

Su madre, Rociito, es la peor parada. Y es que según publica Vanitatis, los tuits de 'Ro' tienen claro destinatario, parecen dardos envenenados hacia su madre: "Ni te espero, ni te busco. Si me necesitas, si me quieres, si de verdad te importo, entonces aquí estaré. Quien mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta. Decidí apartar de mi vida lo que no me aportaba. Dejando atrás un pasado que no tiene presente ni futuro".

Sin embargo, lo que seguramente más haya dolido a su madre es que parece que 'Ro', a través de otro perfil social, admitió que su madre se llama Olga. Refiriéndose a la actual mujer de Antonio David con la que se casó en 2009 y con la que tres años después tuvo una hija. ¿Seguirá la guerra pública entre hija y madre?