Rocío Carrasco ha reaparecido ante los medios. Lo ha hecho durante una rueda de prensa en la que ha presentado un nuevo espectáculo en honor a su madre: 'Que no daría yo por ser Rocío Jurado'.

Lo ha hecho con un look muy 'punky' y no ha vetado preguntas relacionadas con Antonio David Flores o con sus hijos, Rocío y David. Eso sí, ha lanzado una clara advertencia a los que hablan de ella: "El que calla no otorga. El que calla lo hace porque en un determinado momento cree que es lo mejor. Pero uno está callado hasta que decide no estarlo. No puedo ser más clara".

Rociíto está cansada de que se cuestione constantemente su papel como madre. Y es que desde que su exmarido participase en un reality en el que su hija actuó como su defensora en plató, la mala relación existente desde hace años entre ellos se ha hecho más patente todavía.

"Lo voy a decir para que se sepa, no he hablado nunca de mis relaciones materno filiales, ni de las personas que han pasado por mi vida, y no lo voy a hacer ahora. Pero eso no significa que el que calla otorga", decía alto y claro Rocío.

Respecto a los problemas que ha habido durante años con el museo que se quería abrir en Chipiona con vestidos y objetos personales de su madre, ahora por fin ha dado luz verde. Pero ha querido dejar claro que ella no ha sido la mala de la película: "Siempre he ido remando a favor. Quería solventar una serie de cosas. Creía que estaba en la obligación de no someter el nombre de Rocío Jurado a determinadas cosas", refiriéndose así a la imputación del exalcalde de Chipiona, Antonio Peña, por supuestas ilegalidades cometidas durante su ejercicio entre 2003 y 2010.

Rocío asegura que ahora por fin todo se ha solucionado todo con la llegada del nuevo alcalde, y ha sentenciado el tema diciendo: "He sido Cruella de Vil, la mala de la película con respecto al museo. Al final la vida va poniendo las cosas solas en su sitio".

