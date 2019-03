Risto Mejide pide matrimonio a Laura Escanes en directo en el teatro

Parece que el amor entre Risto Mejide y Laura Escanes se consolida día a día, y sino para muestra la declaración de amor que ha hecho el presentador de 'Al rincón de pensar' en directo en pleno teatro.

La pareja estaba disfrutando de una divertida tarde de teatro gracias al espectáculo que el humorista Manu Sánchez protagoniza en la Ciudad Condal, cuando el presentador se subió al escenario y pidió matrimonio a su joven novia ante los ojos de todos. Minutos después de una bonita y sorprendente pedida, Risto se bajó del escenario y se puso de rodillas ante su chica rodeado de los vítores y felicitaciones del público.

Un momento que fue inmortalizado por uno de los presentes, quien no dudó en grabar en vídeo tan emotiva declaración: "Con Manu habíamos hablado antes de que no tenía huevos a hacerlo y le voy a demostrar que sí los tengo", comenzaba el speech del presentador. "Hace mucho tiempo que me prometí a mí mismo que no me daría miedo ni vergüenza mostrar lo que siento. Una de las cosas buenas que puede pasarle a alguien es enamorarse. Me prometí a mí mismo que si encontraba la persona correcta. No la iba a dejar escapar. Desde que la he conocido, cada día le he pedido que se casara conmigo. Y ella me ha dicho que no tenía huevos de hacerlo delante de más gente". ¡Pues vaya si lo ha hecho!

Una relación que aunque ha suscitado críticas desde el primer momento, sobre todo por sus casi 21 años de diferencia, parece que va muy enserio. Y es que gracias a Laura, Risto ha conseguido volver a creer en el amor. Ahora la pregunta que queda es la siguiente: ¿cuándo veremos a la feliz pareja pasar por el altar?