Risto Mejide hace oficial su relación con la modelo de 19 años Laura Escanes en Instagram

Risto Mejide ha presumido de nueva novia en las redes sociales. Si hace unos meses todos recordábamos el beso de película que se dio públicamente con Carla Nieto en el Festival de Cine de Málaga, ahora el presentador tiene novia nueva, es modelo, y se llama Laura Escanes. Risto ha publicado una imagen en Instagram junto a su nueva chica, con la que se lleva 20 años de diferencia.

Además de la imagen, añadió el siguiente comentario: "No espero nada, no temo nada, soy libre", esta frase hace referencia al escritor griego Nikos Kazantzakis. Pero la joven novia del entrevistador de 'Al Rincón De Pensar' también ha subido una imagen en la que aparece junto a él, y ella posa con morritos.

En cuanto a la reacción de la madre del hijo de Risto, la periodista Ruth Jiménez, no ha sido demasiado buena, porque su opinión es la siguiente: "Será la crisis de los 40. Yo que sé, no tengo ni idea. Ya es la segunda con 19 años, así que no debe de ser casualidad...".