Risto Mejide le dedica su nuevo libro, 'X', a su novia Laura Escanes

Después del viaje que se pegaron Laura Escanes y Risto Mejide a Nueva York con motivo de la participación de la modelo en la NYFW 2016, el mes de marzo ha sido de lo más intenso y Risto ha terminado su nuevo libro, 'X', el cual esconde en su primera página una dedicatoria de lo más romántica: "Para Laura, por despejar mis X".

La it girl no pudo contener la emoción y subió una bonita imagen en blanco y negro de la dedicatoria: "De las cosas más bonitas que han hecho por mí. Gracias. Te quiero", escribió en el post emocionada. Y no es para menos, pues según el prólogo, el libro es un escrito de lo más importante para su autor.

La pareja no deja de demostrarnos lo enamoradísimos que están y han aprovechado la Semana Santa para irse a esquiar a Andorra. Se han alojado en el Hotel Iglú de Sport Hotels Resort & Spa en Grandvalira y se lo han pasado en grande deslizándose por las pistas, probando las motos de nieve, disfrutando de las vistas y catando los manjares de la zona.

"El après-ski de los campeones", escribe Laura junto a una foto suya mirando con deseo un mini roscón relleno de nata. "Mi estrella bajo el cielo azul", se puede leer en un post de Mejide que incluye una imagen de los tortolitos contentísimos con sus outfits de nieve. Sin duda unas vacaciones románticas y divertidas que les han cargado las pilas para la vuelta a la rutina.