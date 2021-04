Los rincones del nuevo y lujoso ático de Tamara Falcó

No sabemos si motivada por el confinamiento o no, a finales del año pasado Tamara Falcó decidió emanciparse de nuevo. Seguramente no fuera por problemas de espacio, sino más bien para poder tener su propio nidito de amor junto a su novio, el ingeniero Iñigo Onieva.

Tamara decidió ir a por todas y adquirir una lujosa vivienda en Puerta de Hierro muy cerquita de 'Villa Meona', la casa familiar donde residen su madre, Isabel Preysler y su pareja, el escritor Mario Vargas Llosa. La suntuosa vivienda se sitúa dentro de la exclusiva urbanización The Collection by Kronos, la cual fue diseñada por el prestigioso arquitecto Joaquín Torres y cuenta con diversas zonas comunes entre las que se incluyen un spa, una piscina, un gimnasio y hasta una zona gourmet. Sin embargo, como Tamara compró la vivienda sobre plano y hasta el primer trimestre de 2022 no podrá entrar a vivir en la misma, así que mientras tanto ha decidido alquilarse un exclusivo ático dúplex en el barrio madrileño de las Salseas, que para muchos se trata de la nueva milla de oro de la capital.

Su hogar provisional

Tras terminar con las reformas que la marquesa de Griñón quiso hacerle al ático, en diciembre por fin se instaló en el céntrico piso. El que será su hogar durante al menos el próximo año cuenta con una superficie construida de 140 metros cuadrados y está formado por dos habitaciones, dos baños y una terraza. El alquiler mensual del dúplex ronda los 3.000 euros y podemos decir que su ubicación es excelente, ya que se encuentra en uno de los barrios más céntricos de Madrid.

A través de sus redes sociales, Falcó nos ha ido enseñando cuáles son los rincones favoritos de su casa y también cómo ha decidido amueblarla. La vivienda en sí es muy luminosa, ya que cuenta con unos amplios ventanales. Esto unido a que ha sido decorada con mucho gusto en tonos predominante claros, hace que la sensación de amplitud de la casa sea todavía mayor. La cocina y la terraza son las estancias que más le gustan a Tamara o al menos son de las que más presume. A continuación te dejamos varias imágenes de la vivienda que la propia Tamara ha compartido a través de sus redes sociales.

