Ricky Martin, Esther Cañads y Jon Kortajarena, juntos de fiesta por Miami

Ricky Martin va de fiesta en fiesta. El cantante ha acudido recientemente a la cena de apertura de la feria de arte 'Art Basel' en Miami, donde se encontró con dos grandes amigos suyos, Jon Kortajarena y Esther Cañadas.

Martin ha colgado en su cuenta de Instagram un selfie con los modelos y ha escrito: "Con mi bella #EstherCañadas y @kortajarenajon, los quiero". Kortajarena no dudó en compartir la publicación de su amigo en su propia red y, además, aprovechó para subir una foto con Esther junto al mensaje "This bitch always rocks!".

Unas horas antes, Ricky Martin asistió también a una fiesta benéfica de la Global Gift Foundation en la que estuvo con Eva Longoria, otra gran amiga suya: "Diosa en Miami", escribió el artista halagando a Eva.