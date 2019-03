Richard Gere posa por primera vez con su novia española, Alejandra Silva

El pasado lunes 23 de noviembre amanecimos con la noticia de que Richard Gere había aterrizado en Madrid para presentar su última película, 'Invisibles'. En el aeropuerto le recibió Alejandra Silva, la novia española del actor con la que lleva saliendo alrededor de un año, que va a ser su anfitriona durante su estancia en España.

La pareja ha sido muy discreta durante el tiempo que han estado juntos, pero ahora han aprovechado la presentación del nuevo proyecto de Richard en España para posar por primera vez como pareja oficial en un acto público. Alejandra intentó mantenerse en un segundo plano, aunque su divertido novio no se cortó a la hora de sonreír junto a ella y presumir de acompañante.

Y es que Alejandra se paseó guapísima por la alfombra roja con un vestido blanco con motivos étnicos y clutch a juego, un original escote cuadrado y sandalias de tacón, un look sencillo que fue suficiente para dejarnos encantados. No es de extrañar que el protagonista de 'Pretty Woman' no ocultase el amor que siente por Alejandra, una empresaria de 32 años que también nos ha robado el corazón.