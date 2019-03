Ricardo Darín confiesa que fue víctima de violencia doméstica cuando era pequeño

El actor Ricardo Darín ha acudido a un acto organizado por la revista 'Susana' en contra del maltrato machista que padecen muchas mujeres en nuestro país y fuera de él. Allí, el avctor argentino ha hecho una de sus declaraciones más duras al reconocer que él de pequeño fue víctima de la violencia doméstica.

"De pequeño viví situaciones de violencia doméstica. Mis padres que decían respetarse, amarse y quererse mucho, cosa que en algunos casos lo pudieron demostrar, tuvieron situaciones de violencia verbal, incluso hasta de violencia física", empieza diciendo Darín.

El intérprete continúa su discurso revelando que él era el último en dormirse en su casa: "Era el último que dormía en casa. Si había algún tipo de discusión después de la cena, antes de dormir siempre miraba a mi hermana y la veía con los ojos, esos tremendos y maravillosos ojos que tiene, muy abiertos".

Hasta que un día Ricardo se plantó frente a su padre para pedirle que se divorciara: "Tenía 12 años y me paré frente a mi papá y le dije: 'me parece que te tenés que separar'. El me preguntó si estaba seguro y le dije que sí porque en realidad se llevaban como el culo y estábamos sufriendo todos. Me acuerdo que se le llenaron los ojos de lágrimas".

Por último, también ha querido hablar del miedo que tenía de que se llegara a repetir algo así en su vida privada: "Siempre tuve pánico de que se repitiera, porque yo cuando sufrí era chico en esas situaciones de violencia verbal, económica, psicológica y hasta física".