El rey Felipe VI y doña Letizia, 'padrinos' del amor de Paloma Lago y Daniel López

Aunque hace ya casi dos años que Paloma Lago comenzó con su novio, son pocos los detalles que se conocen de esta relación y es que siempre ambos se muestran de lo más discretos ante los medios.

Este pasado martes la pareja acudió a los Premios de la Academia del Perfume, donde Paloma entregaba un galardón. La presentadora acudió al evento acompañada de su chico, un policía llamado Daniel López que prefiere seguir quedándose en un segundo plano. Daniel optó por permanecer alejado a unos tres metros del photocall donde su chica acaparó todos los flashes.

"Sí, sí me ha acompañado pero no posamos juntos porque eso es una decisión de él. Este es mi trabajo y yo me desenvuelvo con mucha naturalidad como él en el suyo, pero imagínate que yo voy a su trabajo, ¡sería un pato mareado!", comentaba Paloma ante los micrófonos de Vanitatis.

La pareja se encuentra próxima a celebrar su segundo aniversario, y es que recordemos que este coincide junto con los dos años de reinado de Felipe VI y doña Letizia, ya que fue durante su coronación cuando Paloma y Daniel se conocieron. ¡Vamos que los Reyes de España son los padrinos de su amor!