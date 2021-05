El revelador mensaje de Sara Carbonero tras su separación de Iker Casillas

Sara Carbonero ha compartido una publicación junto a un mensaje de lo más significativo. Y es que desde su separación de Iker Casillas, la presentadora se muestra de lo más activa en redes…

El pasado 12 de marzo, Sara e Iker anunciaron a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales que se separaban tras más de diez años juntos y dos hijos en común, Martín y Lucas.

Desde el anuncio de su separación, tanto la periodista como el exguardameta han demostrado que mantienen una estupenda relación. Incluso la pasada semana mostraban a través de redes sociales cómo habían celebrado el 40 cumpleaños del famoso exportero de fútbol juntos, en familia con sus dos hijos. Y es que a pesar de que ya no están casados, Sara e Iker continúan completamente volcados en sus hijos, y aunque es Sara quien tiene la custodia de sus hijos, la expareja tiene una rutina establecida y es Iker es el encargado de llevarlos a diario al colegio.

Y aunque fue una decisión muy difícil para ellos, parece que cada vez están más a gusto con su decisión, y así parece demostrarlo Sara a través de sus redes sociales.

Recientemente, la presentadora compartía una publicación que lanzaba junto a un significativo mensaje. Unas palabras que parecen de lo más reveladoras…

"Le dije que me sonriera porque ya no era precipicio, le dije despreocupada: 'Sonríeme, que ya no hay riesgo de caída. Ya no estoy rota'", un texto de @anrreaz que Sara ha escrito junto a una foto hecha por su amiga y socia de su firma 'Slow Love', Isabel Jiménez.

¿Quiere decir Sara con estas palabras que ha conseguido recuperarse de los malos momentos? Y es que recordemos que meses antes de su separación, Sara se enfrentaba a la etapa más complicada de su vida luchando contra un cáncer de ovarios del que por suerte se ha recuperado.

