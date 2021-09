El retoque estético de Anabel Pantoja antes de su boda con Omar Sánchez

Anabel Pantoja y Omar Sánchez están a punto de darse el sí quiero. Tras un año muy complicado para la familia Pantoja, por fin ha llegado una buena noticia para el clan: la colaboradora se casa por todo lo alto. La fecha oficial para el enlace es el próximo viernes 1 de octubre, tal y como ha confirmado la propia Anabel. La ubicación en la que se oficiará el enlace será en las Islas Canarias, la tierra natal de Omar, concretamente en un precioso entorno natural de La Graciosa. Con muy poco tiempo por delante para el gran día, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido dejar la vida pública durante todo el mes para ultimar todos los detalles del evento. Además, se está cuidando mucho para ser la novia más guapa y de paso ha decidido hacerse un retoque estético en el rostro en su clínica de confianza.

Este no es el único retoque que tiene la andaluza, este año pasó por quirófano en una intervención de aproximadamente ocho horas. En una exclusiva que dio a la revista 'Lecturas' declaró: "He tenido unos dolores brutales. Me quitaron ocho litros de grasa y casi me desangro". Esta extracción de grasa dejó Anabel muy contenta con el resultado y tras retocar su cuerpo ahora ha retocado su rostro con un tratamiento de radiofrecuencia. "Quiero poner en manos de los doctores el rostro que es lo más importante. Me han recomendado el tratamiento Thermage para conseguir una piel tersa, suave e iluminada... Quiero conseguir ese objetivo para la boda", ha afirmado en sus redes sociales.

La prima de Kiko Rivera ha compartido un post explicando que habrá una segunda parte de este tratamiento: "¡Y aquí empieza mi preparación beauty para el gran día! Os voy a mostrar todo el proceso. Esta primera parte tarda en hacer efecto, pero ya lo empiezo a notar". Según la clínica estética, la sevillana "Se ha realizado nuestro Thermage facial personalizado con triple impacto: estiliza el rostro y define el óvalo facial sin modificar facciones. Mejora la calidad de la piel: tersa, redensifica e hidrata a través de la estimulación de colágeno". El centro asegura que los resultados mejoran progresivamente durante el primer mes de su realización y que el día de su boda estará radiante.

