El reto que lanza María Pedraza al que Alex González responde

Los rumores sobre la posible relación entre María Pedraza y Alex González van en aumento. Este es uno de los shippeos más emocionantes del panorama español, es más, los seguidores comentan cada paso que da la supuesta pareja. Los actores se conocieron en Málaga en el rodaje de la segunda temporada de 'Toy Boy', desde entonces han ido dejando numerosas pistas sobre "su amor". Algunas de la más destacadas son los continuos comentarios en las publicaciones de ambos, el uso del emoji de una cometa como "su símbolo", fotos en los mismos sitios… Los rumores se desataron cuando la intérprete colgó una foto con una camisa de Alex, y para más inri, recientemente Pedraza publicó un video bailando en el que escribió "Nothing around us" y mencionó al actor, que respondió "a saco".

Ahora ha sido María la que ha echado más leña al fuego con una sensual foto en la que ha escrito un intrigante mensaje: "I dare you" (te reto). La artista lanza un reto al aire sin nombrar a nadie pero ha sido Alex quien no ha tardado en darse por aludido: "You dare… me?" (¿me retas a mi?). El juego entre los actores no ha pasado desapercibido entre los comentarios, así el mensaje ha obtenido más de 400 likes. Los followers han comentado: "esto es confirmación??", "está claro que es confirmación si están los dos solos un fin de semana en un hotel en Portugal! Más claro que el agua que están juntos hace un tiempo ya", ha comentado muy segura una seguidora.

Para confirmar 'la certeza', la revista Hola publicó unas fotos en Marbella, cuando terminó el rodaje de 'Toy Boy', en las que se aprecian a Aléx y María disfrutando en una moto de agua entre risas, en las que se observa a la pareja muy cómplice. Ninguno ha confirmado ni opinado nada sobre dichas fotos, parece que los artistas disfrutan del misterio que crean entre sus millones de seguidores.

