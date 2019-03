La respuesta de Sergi Arola a quienes critican su imagen y su situación económica

Días atrás todo el mundo se hizo eco de una noticia sobre el chef Sergi Arola donde se hablaba del mal momento que estaba atravesando el catalán al encontrarse arruinado y hundido. Todo surgió a raíz de unas imágenes donde se le veía con una imagen un tanto desliñada.

Ahora, Arola ha querido dar su versión de los hechos y explicar cuál es su situación real. Por ello ha explicado para 'La Vanguardia' que el día que le tomaron esas instantáneas fue el 7 de enero y acaba de salir de Urgencias porque sentía el brazo dormido: "me puse unos vaqueros, un gorro y unas botas y me fui a la cercana clínica La Moraleja, donde suelen ir muchos famosos, sobre todo futbolistas, por lo que hay gente controlando en la puerta. Allí me hicieron un electro, todo estaba bien y regresé a casa. Por la noche salí a cenar con mis hijas".

Sergi aclara que está pasando una crisis económica tras cerrar su restaurante de Madrid pero que no está en la ruina: "Lógicamente cerrar un restaurante del nivel del que teníamos no sale gratis. Cerramos cuando estábamos en el mejor momento porque era inasumible". Y añade: "Por supuesto que tengo deudas, pero decir que estoy en la ruina es ofensivo para las personas que verdaderamente no pueden salir adelante".

En la actualidad Arola dirige el restaurante Lab by Sergi Arola en Penha Longa de Sintra, Portugal, y también el Arola en el hotel Arts de Barcelona: "Yo tengo una profesión que me permite trabajar, y mientras tenga dos manos y esa capacidad para cocinar no estaré en la ruina", termina diciendo.